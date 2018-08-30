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В России Убийство российских журналистов в ЦАР

Ходорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"

Главред ЦУР Коняхин ушел в отставку

Ходорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский принял отставку руководителя основанного им "Центра управления расследованиями" Андрея Коняхина и прекращает поддержку проекта, считает его сотрудников частично ответственными за гибель российских журналистов в Центральноафриканской республике.

"По результатам изучения всех доступных мне материалов и обсуждения результатов с опытными журналистами-расследователями, я пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера). Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа", - говорится в заявлении Ходорковского, опубликованном на сайте "МБХ-медиа".

Он добавил, что "даже частичная ответственность - это слишком много в такой ситуации".

"Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю, в качестве инвестора, поддерживать проект "Центр управления расследованиями"", - отмечается в заявлении.

Михаил Ходорковский также сообщил, что в настоящий момент отдельная расследовательская команда, не имеющая отношения к ЦУР, ведет работу в Центральноафриканской Республике.

"Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции. Я объявил награду в ЦАР за информацию о преступлении. Итоги мы планируем получить до конца года", - добавил он.

Ходорковский подчеркнул, что "не снимает с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко".

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской республике в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным Михаилом Ходорковским.

СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

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Теги: Россия, ЦАР, Михаил Ходорковский

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