Forbes опубликовал новый рейтинг самых влиятельных россиян

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российское издание журнала Forbes составило новый рейтинг 100 самых влиятельных россиян. Его ожидаемо возглавил президент страны Владимир Путин.

На второй строчке оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Следом идут, как отмечает Forbes, с минимальным отрывом, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

На пятом месте оказался глава правительства Дмитрий Медведев, на шестом - гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Самое высокое место среди женщин - седьмое - у председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

На восьмую строчку авторы рейтинга поставили директора ФСБ Александра Бортникова, на девятое - гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова.

Замыкает десятку президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

Мэр Москвы Сергей Собянин занял 13-е место, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов - 16-е.

Глава МИД Сергей Лавров на 21-й строчке, а министр обороны Сергей Шойгу - на 30-й.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин занял 83-е место, председатель Совфеда Валентина Матвиенко - 87-е.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский замкнул Топ-100.

Как составляли рейтинг

В расширенный список при составлении рейтинга авторы включили 200 самых богатых бизнесменов, директоров примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководителей силовых структур, высших чиновников, спикеров обеих палат парламента, их заместителей, глав фракций и комитетов, а также представителей региональных властей. Всего около 1500 человек. Их разбили на группы и оценивали по таким параметрам как количество сотрудников, размер выручки (активов/состояния/бюджета под управлением/валового регионального продукта), возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на несколько отраслей, близость к президенту или партии власти.

Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.