В Кремле посчитали странным рейтинг влиятельных россиян Forbes

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать попадание Владимира Путина на первую строчку топа самых влиятельных россиян по версии Forbes.

"Мы его видели, читали в СМИ. Честно говоря, ничего нельзя сказать. Непонятно, какие критерии, на чем основывались", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, отражает ли рейтинг реальное положение дел.

Пресс-секретарь президента назвал рейтинг "непонятным списком".

"Не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место. Дело нехитрое. В остальном это весьма странный список", - сказал Песков.

Ранее Forbes опубликовал первый рейтинг влиятельных россиян. Рейтинг включает 100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков.

На первом месте в списке - президент РФ Владимир Путин. Как уточняет издание, он автоматически возглавил рейтинг "как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes". Следом идут Герман Греф и Алексей Миллер.