Натовский самолет-разведчик снова вынудил снизиться гражданские лайнеры у Владивостока

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Предполагаемый самолет-разведчик НАТО третий день подряд вынуждает экстренно снижаться гражданские самолеты над Японским морем у Владивостока, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией.

"Утром в четверг неопознанный самолет с кодом радиолокационного ответчика одной из стран НАТО вновь без уведомления диспетчеров хаотично пересек полтора десятка воздушных трасс", - сказал источник.

Пилоты вынуждены были принимать экстренные меры во избежание столкновения с предполагаемым разведчиком.

"Экипажи трех гражданских лайнеров вынуждены были экстренно снизиться, чтобы избежать опасной ситуации", - сказал источник.

Как и во вторник и среду, самолет осуществлял пролет вдоль российской береговой линии над нейтральными водами Японского моря.

В эти дни в восточной части России идет подготовка к крупнейшим за последние десятилетия военным учениям "Восток-2018"., которые состоятся с 11 по 15 сентября. Россия задействует в нем почти треть своей армии - около 300 тыс. военнослужащих. Как отмечает министр обороны РФ Сергей Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

В прошлом году российские военные провели стратегические учения "Запад-2017", которые вызвали резкую реакцию стран НАТО.