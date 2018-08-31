Пассажирскому лайнеру пришлось экстренно набрать высоту из-за самолета НАТО на Дальнем Востоке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Предполагаемый самолет-разведчик пролетел рядом с американским пассажирским самолетом над Охотским морем вблизи российского побережья, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Утром в пятницу неопознанный самолет с кодом радиолокационного ответчика одной из стран НАТО вновь без уведомления диспетчеров пересек, среди прочего, воздушную трассу в непосредственной близости от самолета Douglas, выполнявшего пассажирский рейс из американского Анкориджа в японский Саппоро", - сказал источник.

По его словам, расстояние между самолетами составило всего 450 метров. "Диспетчеры в экстренном порядке дали указание командиру пассажирского самолета набрать высоту еще почти на 600 метров, чтобы вертикальная разница между двумя самолетами составила более 1 тыс. метров. Самолеты разошлись благополучно", - сказал источник.

Как сообщалось, предполагаемые самолеты-разведчики НАТО осуществляют пролеты в регионе уже четвертый день, вторгаясь в пределы воздушных трасс гражданской авиации.

В эти дни в восточной части России идет подготовка к крупнейшим за последние десятилетия военным маневрам. Стратегическое учение "Восток-2018" пройдет с 11 по 15 сентября. Россия задействует в нем почти треть своей армии - около 300 тыс. военнослужащих. Как отмечает министр обороны РФ Сергей Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.