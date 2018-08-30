Устроившего взрыв в петербургском супермаркете отправили на принудительное лечение

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Суд Петербурга отправил на принудительное лечение обвиняемого в теракте в петербургском супермаркете "Перекресток" Дмитрия Лукьяненко, который в ходе следствия был признан невменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следователя, вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ. Для прохождения стационарного лечения Лукьяненко направлен в ФКУ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" министерства здравоохранения Российской Федерации до декабря 2018 года", - сообщили в пресс-службе судов Петербурга в четверг.

Вечером 27 декабря 2017 года в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, пострадали 18 человек.

По данным СКР, мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Обвинение в теракте было предъявлено 35-летнему Лукьяненко. Следствием установлено, что мужчина умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах его поступка и фотографии бомбы.

На допросах Лукьяненко подтвердил причастность к организации и совершению преступления. Он заявил, что мотивом стала ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Проведённая в ходе расследования теракта судебно-психиатрическая экспертиза признала Лукьяненко невменяемым.