В Гознаке сообщили о назревшей необходимости обновить дизайн банкнот

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук полагает, что модернизация банкнот уже назрела, новый дизайн будет разрабатываться на основе наблюдений за банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей.

"У нас базовый дизайн банкнот - это разработка 1905-1907 годов. Поэтому объективно предпосылки (для изменения дизайна - ИФ) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты", - сказал Трачук журналистам в четверг.

"Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Если Банк России эти результаты устроят и по долговечности, и по надёжности, и по устойчивости тех или иных защитных признаков, и по качеству сортировки, то, безусловно, в основу модернизации действующих банкнот будут положены и дизайн, и защитные комплексы, которые сегодня опробуются на банкнотах в 2000 и 200 рублей", - сказал он.

"Изменения, безусловно, будут, но, когда конкретно они будут, какой номинал затронут, решения нет и оно за Банком России", - добавил он.

ЦБ РФ объявил о вводе в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в октябре 2017 года.