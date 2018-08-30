Главные новости
В РоссииForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянВ России"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажировВ миреКазахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину
Срочно 13:17
Скончался Иосиф Кобзон
В России

В Гознаке сообщили о назревшей необходимости обновить дизайн банкнот

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук полагает, что модернизация банкнот уже назрела, новый дизайн будет разрабатываться на основе наблюдений за банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей.

"У нас базовый дизайн банкнот - это разработка 1905-1907 годов. Поэтому объективно предпосылки (для изменения дизайна - ИФ) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты", - сказал Трачук журналистам в четверг.

"Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Если Банк России эти результаты устроят и по долговечности, и по надёжности, и по устойчивости тех или иных защитных признаков, и по качеству сортировки, то, безусловно, в основу модернизации действующих банкнот будут положены и дизайн, и защитные комплексы, которые сегодня опробуются на банкнотах в 2000 и 200 рублей", - сказал он.

"Изменения, безусловно, будут, но, когда конкретно они будут, какой номинал затронут, решения нет и оно за Банком России", - добавил он.

ЦБ РФ объявил о вводе в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в октябре 2017 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гознак, Банк России

Новости по теме

В России
"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажиров"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажиров
В частности, платить придется за выбор мест в эконом-классеПодробнее
 Осужденный за экстремизм журналист Соколов освободился из колонииОсужденный за экстремизм журналист Соколов освободился из колонии
Корреспондент РБК вышел на свободу после пересчета срока наказания с учетом его пребывания в СИЗОПодробнее
 Forbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиян
Вторым после Путина в стране, по версии издания, является Герман ГрефПодробнее
 Россия успешно испытала новую ракету системы ПРОРоссия успешно испытала новую ракету системы ПРО
Новая противоракета поразила цель с заданной точностьюПодробнее
Ходорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"Ходорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"
Главред ЦУР Коняхин ушел в отставкуПодробнее
 Украинский пограничник порвал паспорт соотечественника, решившего переехать в КрымУкраинский пограничник порвал паспорт соотечественника, решившего переехать в Крым
После инцидента украинец попытался пересечь границу с Россией нелегальноПодробнее
 ЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"ЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"
Памфилова отметила, что "муниципальный фильтр" не должен "отсекать и разрушать политическую конкуренцию"Подробнее
 Роскомнадзор вызвался стать посредником в конфликте "Яндекса" с правообладателямиРоскомнадзор вызвался стать посредником в конфликте "Яндекса" с правообладателями
Замглавы службы отметил, что жалоба "Яндекса" не является основанием для отмены блокировкиПодробнее
 В ЦИК сообщили о возможности проведения пенсионного референдума веснойВ ЦИК сообщили о возможности проведения пенсионного референдума весной
Это произойдет, если инициативные группы смогут договориться или если одна из групп "проявит чудеса оперативности"Подробнее
 Путин предложил смягчить пенсионную реформуПутин предложил смягчить пенсионную реформу
Предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянВ России"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажировВ миреКазахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родинуВ РоссииХодорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"В РоссииРоссия успешно испытала новую ракету системы ПРОЭкономикаТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран

Программу расселения аварийного жилья продлят на 6 лет

Медведев призвал усилить борьбу с картелями из-за ущерба в 2% ВВП

"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажиров

"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажировВ частности, платить придется за выбор мест в эконом-классе Подробнее

Скончался Иосиф Кобзон

Скончался Иосиф КобзонПервому заместителю председателя комитета ГД по культуре, народному артисту СССР было 80 лет Подробнее

Следователи проверят информацию о пытках в Белгородской колонии

Космический грузовик "Прогресс МС-08" затоплен в Тихом океане

Классным руководителям в Москве будут ежемесячно доплачивать 12,5 тыс. рублей

Вице-премьер Италии призвал Макрона не поучать других

Медведев призвал активизировать приватизацию госсобственности

Масштабное учение сил ВМФ и ВКС России проведут в сентябре в Средиземном море

"Человек на Луне": безмолвная бездна

"Человек на Луне": безмолвная безднаВенецианский кинофестиваль открылся показом нового фильма Дэмиена Шазелла Подробнее

В Гознаке сообщили о назревшей необходимости обновить дизайн банкнот

Метеорологи предупредили о сильных грозах в Москве в четверг

Астронавты зафиксировали на МКС утечку воздуха

Иск бывшего главреда Forbes Ускова о восстановлении на посту рассмотрят в конце сентября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru