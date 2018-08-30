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Масштабное учение сил ВМФ и ВКС России проведут в сентябре в Средиземном море

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ с 1 по 8 сентября проведет учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и около 30 самолетов Воздушно-космических сил, сообщили в военном ведомстве.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва в период с 1 по 8 сентября 2018 г. в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в мероприятии примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

"В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - рассказали в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что в ходе учений в акватории Средиземного моря группировкой будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.

"В интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством заблаговременно районы проведения учения будут объявлены опасными для судоходства и полетов", - добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в сентябре в России пройдут учения "Восток-2018" - крупнейшие с 1981 года.

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Теги: Средиземное море

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