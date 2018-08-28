Британский военный атташе будет наблюдать за российскими учениями "Восток-2018

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Военный атташе посольства Великобритании в Москве примет участие в наблюдении за учениями "Восток-2018", сообщили "Интерфаксу" во вторник в британском посольстве в РФ.

Ранее во вторник представитель НАТО заявил, что военные атташе государств альянса в Москве были приглашены на добровольной основе наблюдать за учениями и что это предложение в настоящее время рассматривается.

Стратегическое учение "Восток-2018" пройдет с 11 по 15 сентября. Россия задействует в нем почти треть своей армии - около 300 тыс. военнослужащих. Также отмечалось, что в них примут участие КНР и Монголия.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

В прошлом году российские военные провели стратегические маневры "Запад-2017", которые вызвали резкую реакцию со стороны стран НАТО.

Ранее в комитете Госдумы по обороне заявили об оборонительном характере учений "Восток-2018".