Защита Анны Павликовой попросила СКР прекратить дело "Нового величия"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Защита обвиняемой в экстремизме Анны Павликовой попросила следствие закрыть дело "Нового величия" за отсутствием в действиях фигурантов состава преступления.

"Согласно материалам дела, изученным защитой, а также доказательствам, приложенным к данному ходатайству, уголовное дело явилось исключительно продуктом... провокации оперативных сотрудников (...) Прошу прекратить дело за отсутствием в деянии обвиняемых состава преступления", - говорится в ходатайстве адвоката Ольги Карловой на имя ведущего дело следователя, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

По словам адвоката, из материалов дела следует, что оно стало результатом провокации со стороны засекреченного свидетеля Руслана Д., чьи показания легли в основу работы следствия. "Согласно его показаниям, им было найдено помещение, где собирались участники, собирались деньги с участников, готовились учредительные документы "Нового величия", - пояснила Карлова.

На пресс-конференции в четверг адвокат также сообщила, что накануне от имени Павликовой было подано ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении именно ее. "Мы ссылаемся на то, что она был данным человеком вовлечена в организацию, дважды уходила из организации, а, как мы знаем, если человек добровольно ушел, он не подлежит уголовной ответственности, и под его (Руслана Д. - ИФ) давлением возвращалась", - отметила Карлова.

Адвокат добавила, что мать Павликовой подала заявление о привлечении Руслана Д. к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетней в совершение тяжкого преступления по мотивам политической ненависти (часть 4 статьи 150 УК РФ). "Посмотрим, что сделает следствие и как на это отреагирует прокуратура (...) Борьба у нас только начинается", - заявила Карлова.

Дело "Нового величия"

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта отправил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 17-летнюю на тот момент Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест. Они обвиняются по ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества).

По мнению защитников, обвинение против активистов построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу оппозиционно настроенных молодых людей. Участники "Нового величия" заявляли, что человек, которого называли Руслан Д., предложил им превратить оппозиционный чат, в котором они общались, в полноценное движение с политической программой и сам написал для него устав. По информации некоторых СМИ, Руслан Д. является либо штатным сотрудником силовых структур, либо информатором полиции.

Суд 16 августа суд по ходатайству следствия смягчил меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест Павликовой и еще одной обвиняемой - Марии Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию.