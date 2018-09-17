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Фигурант дела "Нового величия" обратился за помощью к Москальковой

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Обвиняемый по делу экстремистской организации "Новое величие" Вячеслав Крюков написал открытое письмо Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором просит ее посодействовать в переводе его под домашний арест, сообщает в понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

"Я не прошу закрыть дело, нет. Пускай суды, на которых будет решаться наша виновность пройдут. Я прошу лишь о том, чтобы необъективная и антигуманная мера пресечения в виде заключения меня в СИЗО изменилась на домашний арест", - говорится в опубликованном правозащитником письме Крюкова.

20-летний фигурант уголовного дела в письме обращает внимание Татьяны Москальковой, что заявленные ранее следователем обстоятельства о необходимости содержания его под стражей в настоящее время отпали. О чем свидетельствует тот факт, что из 10 фигурантов уже 6 человек содержаться под домашним арестом.

"Я нахожусь под стражей в СИЗО уже более полгода. Сейчас все это превращается уже в психологическую пытку", - заявляет Вячеслав Крюков.

Молодой человек также отмечает, что категорически не признает своей вины.

"По существу нашего уголовного дела - оно искусственно созданное и специально подстроенное внедрённым сотрудником правоохранительных органов. Сам же я ничем экстремистским не занимался, я не призывал никогда и не оправдывал насилие, не ходил на несанкционированные митинги, не ездил на стрельбы с другими участниками группы, не раздавал противозаконных листовок", - говорится с письме Крюкова.

Также Евгений Еникев рассказал, что Вячеслав Крюков продолжает голодовку, объявленную почти неделю назад в знак протеста против продления ему срока ареста.

"Вячеслав рассказал про свое состояние здоровья, в первую очередь упомянул про учащенный пульс - тахикардию и боли в животе. Его вес на сегодня составляет 55 килограмм, при поступлении в СИЗО, по его словам, он весил около 65 кг", - рассказывает правозащитник.

Он также сообщил, что пообщался в СИЗО с другими фигурантами дела "Нового величия". По его словам, объявлять голодовку они пока не собираются.

Кроме того, отметил Еникеев, все находящиеся в СИЗО фигуранты дела не жалуются на условия содержания под стражей.

Дорогомиловский суд Москвы 12 сентября продлил до 13 декабря срок ареста Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Петра Карамзина, обвиняемых в участии и создании экстремистской организации.

Ранее суд оставил фигуранток дела Анну Павликову и Марию Дубовик, Максима Рощина, Павла Ребровского, Сергея Гаврилова и Рустама Рустамова до той же даты под домашним арестом.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

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Теги: Россия, Татьяна Москалькова

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