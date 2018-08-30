В преддверии 1 сентября Росгвардия обсуждала в школах происшествия с оружием

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили о проведенных ведомством профилактических мероприятиях для усиления безопасности в российских школах, где в прошлом учебном году произошло несколько инцидентов с нападениями вооруженных подростков.

"В преддверии нового учебного года Росгвардия провела масштабную профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности образовательных организаций и предупреждение происшествий с использованием оружия", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в настоящее время под защитой подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, частных охранных организаций находится около 70 тысяч объектов образования.

Как сообщили в Росгвардии, специалисты ведомства приняли участие в согласовании почти 80% паспортов безопасности. Росгвардия также проводит совместные мероприятия с Минпросвещения России по оснащению объектов образования средствами видеонаблюдения и охранного телевидения, а также их оборудованию техническими средствами охраны с подключением на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны, добавили в пресс-службе.

С начала 2018 года в российских школах в разных регионах страны произошло несколько резонансных инцидентов с нападениями вооруженных подростков. В общей сложности было госпитализировано несколько десяткой человек, никто не погиб.