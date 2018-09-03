Вице-спикер Госдумы призвал создать международную систему для мониторинга торговли оружием

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости международного мониторинга торговли оружием, в том числе, в Интернете.

"Необходимо создание международной системы мониторинга за торговлей оружием с использованием имеющейся обязательной маркировки, содержащей в себе информацию о стране-производителе и другие необходимые для этого данные", - сказал Толстой в понедельник на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

По его словам, при сегодняшнем уровне развития информационных технологий создание такой системы "не составит труда, зато позволит отследить судьбу каждого проданного страной автомата, винтовки или ПЗРК".

"Необходимо усиление работы в интернет-пространстве с привлечением самых лучших мировых специалистов в этой сфере, так как современные информационные технологии сегодня являются одним из главных инструментов террористов, а на пространствах Интернета можно купить абсолютно все - от запрещенных веществ до донорских органов и ПЗРК", - заявил Толстой.