Фигуранта дела экс-чиновника МВД Сугробова приговорили к 3 годам колонии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Павла Дашина за превышение должностных полномочий.
"Приговором суда Дашин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.
По словам собеседника агентства, Дашин также лишен специального звания - майор полиции.
Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку на материалы в отношении бывшего полицейского наложен гриф "совершенно секретно".
Точная фабула дела Дашина неизвестна, однако, по данным некоторых СМИ, ранее он был объявлен в розыск и впоследствии задержан в рамках расследования многочисленных эпизодов превышения должностных полномочий в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и его подчиненных.
Дело Сугробова
Мосгорсуд 27 апреля 2017 года признал Дениса Сугробова, возглавлявшего ГУЭБиПК с июня 2011 по февраль 2014 года, виновным в организации преступного сообщества, организации превышения полномочий и провокации взяток, назначив ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима. Высокопоставленный полицейский был лишен звания генерал-лейтенанта.
Еще восьмерых фигурантов дела - сотрудников ГУЭБиПК - суд также признал виновными и приговорил к срокам от 4 до 20 лет заключения. Погибшего заместителя Сугробова - генерала Бориса Колесникова - суд признал виновным, но прекратил его уголовное преследование в связи со смертью.
В декабре 2017 года Верховный суд России почти вдвое сократил сроки наказания всем осужденным - в частности, Сугробову до 12 лет колонии строгого режима.