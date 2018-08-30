Фигуранта дела экс-чиновника МВД Сугробова приговорили к 3 годам колонии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Павла Дашина за превышение должностных полномочий.

"Приговором суда Дашин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

По словам собеседника агентства, Дашин также лишен специального звания - майор полиции.

Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку на материалы в отношении бывшего полицейского наложен гриф "совершенно секретно".

Точная фабула дела Дашина неизвестна, однако, по данным некоторых СМИ, ранее он был объявлен в розыск и впоследствии задержан в рамках расследования многочисленных эпизодов превышения должностных полномочий в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и его подчиненных.