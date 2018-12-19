Суд вернул антикоррупционному главку МВД деньги, ставшие вещдоком по делу экс-генерала Сугробова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду удовлетворил ходатайство Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК) о возвращении денежных средств, являвшихся вещественными доказательствами в уголовном деле бывшего начальника главка Дениса Сугробова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там не стали уточнять сумму, отметив, что заседание проходило в закрытом режиме.

В августе Мосгорсуд уже принимал решение о возврате денежных средств, выделенных на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Суд, удовлетворив запрос частично, постановил передать по принадлежности денежные средства четырем лицам, которые не были осуждены по этому уголовному делу. Сумму возвращенных владельцам денежных средств тогда также в суде уточнять не стали.

Мосгорсуд 27 апреля 2017 года признал Сугробова, возглавлявшего ГУЭБиПК с июня 2011 по февраль 2014 года, виновным в организации преступного сообщества, превышении полномочий и провокации взяток (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 33 - ст. 304 УК РФ), назначив ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима. Кроме того, высокопоставленный полицейский был лишен звания генерал-лейтенанта и возможности в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Еще восьмерых фигурантов дела - сотрудников ГУЭБиПК суд приговорил к срокам от 4 до 20 лет заключения. Погибшего заместителя Сугробова - генерала Бориса Колесникова - суд также признал виновным, но прекратил его уголовное преследование в связи со смертью.

В декабре 2017 года Верховный суд России почти вдвое сократил сроки наказания всем осужденным - Сугробову до 12 лет колонии строгого режима.

Точная фабула уголовного дела в отношении бывших сотрудников ГУЭБиПК неизвестна, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".