ВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном море

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Впервые в современной истории России в Средиземном море в период с 1 по 8 сентября будут проведены межвидовые учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС), сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв.

"К учениям привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты Дальней авиации", - сказал главком, которого цитирует пресс-служба российского военного ведомства.

По словам военачальника, всего в манёврах "примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата". "Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота", - сказал В.Королёв.

Он сообщил, что в рамках учений "будут осуществлены полёты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолётов Су-30СМ Морской авиации".

"Будут отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО), защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы", - заявил главком ВМФ.

Он отметил, что "в целях неукоснительного выполнения норм международного права, а также обеспечения безопасности мореплавания и полётов воздушных судов районы проведения учения заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства и полётов авиации".

"После окончания учений участвующие в них силы будут возвращены в пункты постоянного базирования", - заявил В.Королёв.

Корабли Северного и Балтийского флотов, задействованные в манёврах, совершили межфлотские переходы и прошли более 4,5 тыс. морских миль.

"Корабли Каспийской флотилии совершили переход Волго-Донским каналом и Черноморскими проливами из Каспийского моря. Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" Балтийского флота прибыл в район проведения данных манёвров из Красного моря, где выполнял задачи по противодействию пиратству", - сказал В.Королёв.

Руководство учениями возложено на Главное командование ВМФ.

"Для этих целей будет использоваться Центр управления Главного командования Военно-морского флота ВМФ, оснащенный автоматизированными системами управления и современными средствами связи", - сказал В.Королёв.