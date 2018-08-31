Что случилось этой ночью: пятница, 31 августа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военно-морской флот и Воздушно-космические силы РФ впервые в истории проведут учения в Средиземном море.

- Дональд Трамп пригрозил, что США выйдут из Всемирной торговой организации, если она не изменится "в лучшую сторону".

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что президент России может встретиться с Дональдом Трампом на ближайших международных форумах.

- Посольство РФ призвало США не вступаться за украинский флот в Азовском море. Перед этим США призвали Россию не притеснять украинские суда в Керченском проливе.