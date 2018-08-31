Вызвавшую разгерметизацию микротрещину на МКС залатали эпоксидной смолой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Основным компонентом комплекта для ремонта микротрещины, образовавшейся накануне в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09", является эпоксидная смола, сообщил летчик-космонавт Максим Сураев.

"Ремкомплект, который на станции, состоит из разных частей, но вообще основа - это просто эпоксидная смола, которая разводится. Такая же "эпоксидка", как в магазине. Потом наклеивается лента, замазывается это все эпоксидной смолой и течь устраняется", - рассказал Сураев в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

30 августа датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей МКС.

Позже астронавты установили источник утечки в бытовом отсеке.

Среди экипажа МКС возникли противоречия относительно способов заделывания трещины.

Российские космонавты приступили к ремонту отверстия на пристыкованном к станции российском корабле "Союз МС-09" без участия американских коллег. В итоге они закрыли отверстия заплатками.

Источник в американских органах контроля и управления станцией сообщил в пятницу "Интерфаксу", что ультразвуковое исследование подтвердило прекращение утечки воздуха.