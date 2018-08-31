Космонавты на МКС подтвердили герметичность заплатки на микротрещине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Повторная проверка ультразвуком утром в пятницу подтвердила герметичность после ремонта отверстия на корабле "Союз", пристыкованном к Международной космической станции.

Как следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует один из ресурсов NASA, давление на станции стабильно держится на достаточном уровне.

Российские космонавты доложили, что утром проверили герметичность корабля "Союз". Ультрозвуковой прибор не выявил утечки воздуха.

Российский Центр управления полетами (ЦУП) возможно запросит повторную проверку, чтобы до конца убедиться в отсутствии утечки, а также наложить второй слой герметика, чтобы предупредить появление новых протечек.

Как сообщалось, давление на корабле "Союз МС-09" начало снижаться накануне. Космонавты компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Российские космонавты в четверг вечером ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука они подтвердили отсутствие утечки воздуха. Окончательно ремонт будет завершен в пятницу. После установки заплатки космонавты будут проверять герметичностью бытового отсека, задраив люки.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" в ночь на четверг, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.