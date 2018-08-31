СКР назвал причиной падения польского самолета под Смоленском ошибку экипажа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Причиной авиакатастрофы под Смоленском польского "борта №1" в 2010 году стали ошибочные действия экипажа самолета, взрыва на его борту не было, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения в невидимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения Земли", - отметила Петренко.

По ее словам, "у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего".

В СКР подчеркнули, что версия о взрыве проверялась в ходе следствия "в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

К таким же выводам, по словам Петренко, пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.