Представители Польши начали осматривать обломки самолета Качиньского

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Представители польской стороны и российские следователи приступили к совместному осмотру обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что следствие тщательно проверило версию о взрыве на борту самолета. "Однако многочисленные экспертизы, проведенные как российскими, так и польскими экспертами, показали, что следы взрывчатых веществ на останках погибших и обломках самолета отсутствуют. Для специалиста, знающего законы физики и аэродинамики, будет совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва быть не могло", - сказала Петренко.

Начавшийся в понедельник осмотр частей самолета проходит в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.