Ректором Европейского университета в Петербурге стал профессор Вадим Волков

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков официально вступил в должность ректора, сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

"С сегодняшнего дня Волков официально вступает в должность ректора", - сказала она.

Прежде Волков занимал должность проректора.

Ранее сообщалось, что по решению учредителей Николай Вахтин оставит должность ректора, но продолжит преподавать в вузе, а также руководить Центром социальных исследований Арктики.

Европейский университет в Санкт-Петербурге начал приемную кампанию после получения образовательной лицензии 24 августа. Документы будут приниматься до 12 сентября, учебный год начнется 1 октября. Аккредитованы 13 магистерских программ на шести факультетах.

Рособрнадзор лишил университет лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году.