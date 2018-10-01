Кудрин назвал спонсоров Европейского университета

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты РФ, член попечительского совета Европейского университета в Петербурге Алексей Кудрин назвал Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева наиболее важными спонсорами вуза, помогавшими ему во время борьбы за восстановление лицензии.

"Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года. Я хотел бы выделить трёх человек: это Михаил Гуцериев, Роман Абрамович и Владимир Потанин", - сказал Кудрин на церемонии открытия учебного года в вузе в понедельник.

Со сцены также зачитали приветствие помощника президента РФ Андрея Фурсенко. Представители вуза поблагодарили его за поддержку.

Церемония открытия учебного года проходит в Главном штабе Государственного Эрмитажа. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель попечительского совета, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В 2017 году Европейский университет в Санкт-Петербурге был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В августе 2018 года Рособрнадзор опубликовал приказ о выдаче Европейскому университету новой лицензии на образовательную деятельность.

24 августа, после получения новой лицензии, Европейский университет начал приемную кампанию. В вуз поступило 171 заявление, больше всех - на программы факультета антропологии и факультета истории искусств. На третьем месте историки.

Более половины поступающих - 57% - составили женщины. При этом 51% абитуриентов приезжает из других городов, среди которых Томск, Омск, Казань, Пермь и Владивосток. Средний возраст поступающих составил 23-25 лет. 55% - бакалавры, 45% - магистры и специалисты. Все они поступают на магистерские программы.

Ранее ректор Европейского университета в Петербурге Вадим Волков сообщил в интервью "Интерфаксу", что до отзыва лицензии в вузе обучалось более 200 человек.