Россия прекратит отправлять астронавтов НАСА на МКС весной 2019 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Возвращение на Землю очередной экспедиции Международной космической станции в апреле 2019 года завершит программу по отправке на российских космических кораблях на МКС американских астронавтов, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Посадкой корабля "Союз-МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанные с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", - сказал Борисов в ходе совещания в ракетно-космической корпорации "Энергия".

В настоящее время американские астронавты отправляются на МКС российскими кораблями "Союз", так как у США нет подходящего корабля. Первый контракт был заключен еще в 2009 году.

В 2016 году в НАСА заявляли, что агентство не планирует продлевать контракт с "Роскосмосом" на доставку астронавтов к МКС после 2018 года.

Разработкой пилотируемых кораблей в США занимаются Lockheed, SpaceX и Boeing.