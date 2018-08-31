Что произошло за день: пятница, 31 августа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Местные власти называют произошедшее терактом и обещают ответить на убийство своего лидера. В Москве констатируют, что вина за произошедшее лежит на Украине, Киев же ищет "руку Москвы". Подозреваемых в совершении преступления задержали, закрыт въезд и выезд из Донецка.

- Взрыв произошел на заводе им.Свердлова в Нижегородской области. Погибли три человека, по предварительным данным, четверо пострадавших доставлены в медицинские учреждения, два работника считаются без вести пропавшими. После взрыва на заводе начался пожар, его потушили силами прибывших пожарных. Надзорные и контролирующие ведомства с 2015 года неоднократно находили нарушения при проверках завода.

- Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что возвращение на Землю очередной экспедиции МКС в апреле 2019 года завершит программу по отправке на российских космических кораблях американских астронавтов.

- Три человека погибли в результате взрыва на двигателестроительном предприятии ПАО "Кузнецов" в Самаре. По предварительной версии, рабочие могли нарушить технику безопасности при чистке резервуара с жидким кислородом, что привело к ЧП.

- Министерство торговли США внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники. Институт потребовал от Вашингтона объяснений.

- На сайте библиотеки бывшего президента США Билла Клинтона опубликовали рассекреченные расшифровки его разговоров с Борисом Ельциным, в которых тот объясняет, почему он выбрал своим преемником Владимира Путина.

- Москва получила официальный запрос Еревана о выдаче экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, но выдавать его не будет, так как он гражданин РФ.

- В "Шереметьево" больше не будут по громкой связи звать по фамилиям на посадку пассажиров, опаздывающих на свой рейс. Будет называться только номер рейса.

- Соцсеть "ВКонтакте" объявила о введении новых настроек конфиденциальности, предоставив возможность пользователям сделать свой профиль полностью приватным.

- Герман Греф сообщил, что Сбербанк России в связи с повышением пенсионного возраста готовит специальные продукты для пожилых людей.