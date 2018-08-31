"ВКонтакте" разрешила пользователям делать профиль полностью приватным

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о введении новых настроке конфиденциальности.

В сообщении соцсети отмечается, что теперь пользователи смогут сделать свой профиль полностью приватным, оставив страницу открытой только для друзей.

Если выбрать закрытый тип профиля, все отдельные настройки примут значение "Только друзья" или останутся без изменений, если они были более строгими (например, "Только я" или "Никто"). Как подчеркивается, в любой момент можно снова открыть свой профиль более широкому кругу людей.

Посетители закрытого профиля, которые не входят в список друзей, смогут видеть минимум информации: имя и фамилию, главную фотографию, количество публикаций без возможности их смотреть и список общих с этим пользователем друзей. Также будут видны статус, город, возраст и место работы, если они указаны в профиле.

Весь добавленный контент, включая записи на стене, фотографии, видео, музыку, истории и подписки, будет скрыт приватностью автоматически.

Пока новшества доступны в версии для десктопа. Обновление мобильного приложения с новыми возможностями появится для всех пользователей уже в ближайшее время.

Соцсеть ранее анонсировала изменения приватности личных страниц пользователей, объясняя, что пойдет на этот шаг в ответ на рост числа уголовных дел об экстремизме за публикации в интернете.

Как констатировал управляющий директор компании Андрей Рогозов, "статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается".

"Пользователи ВКонтакте всё чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", - заявил Рогозов.