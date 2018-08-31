Опаздывающих пассажиров в "Шереметьево" больше не будут звать на посадку по фамилиям

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Шереметьево" больше не будут по громкой связи звать по фамилиям на посадку пассажиров, опаздывающих на свой рейс, сообщает пресс-служба аэропорта в пятницу.

"Международный аэропорт Шереметьево сообщает об изменении системы оповещения пассажиров в связи с необходимостью соблюдения требований закона "О персональных данных". Теперь дикторы Службы информации Шереметьево при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что эти изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в аэропорту Шереметьево.

"Шереметьево рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения обязательных предполетных процедур и формальностей, а также отслеживать статус рейса, время и место посадки, используя различные информационные каналы аэропорта и авиакомпаний. Обращаем особое внимание, что посадка на рейс заканчивается строго за 20 минут до времени вылета. Аэропорт и авиакомпании неукоснительно придерживаются этого правила", - заявляют в аэропорту.