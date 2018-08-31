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В РПЦ прокомментировали итоги встречи патриархов в Стамбуле

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал с осторожностью относиться к информации об итогах встречи патриархов Кирилла и Варфоломея, распространяемой украинскими СМИ.

"Конечно, сейчас очень взбудоражены некоторые средства массовой информации, особенно на Украине. Уже начинают публиковать какую-то информацию об этой встрече. Но я думаю, что мы будем комментировать содержание этой встречи только в том случае, если содержание этой встречи начнут комментировать официальные лица Константинопольской патриархии. А таких лиц только двое - это патриарх Варфоломей и митрополит Эммануил, который присутствовали при встрече. А если кто-то еще будет комментировать, то, скорее всего, это просто какие-то домыслы", - сказал митрополит Иларион журналистам в пятницу вечером по возвращении из Стамбула.

"Кто-то, наверное, захочет сейчас выдать желаемое за действительное, но думаю, что должны очень ответственно подходить к такого рода встречам и максимально обезопасить наши межцерковные отношения от каких бы то ни было необоснованных спекуляций", - подчеркнул митрополит.

Он обратил внимание на высказывание митрополита Эммануила, которое сегодня прозвучало в греческих СМИ, о том, что "мы", - имеется в виду Константинопольский патриархат, - "не будем пытаться врачевать существующий раскол путем создания другого раскола".

"Я думаю, что это очень трезвая позиция", - считает митрополит Иларион.

Он признал, что у Константинопольской церкви и у Русской православной церкви есть своя позиция по различным вопросам, которую они обе никогда не скрывали.

"То есть ничего принципиально нового мы, наверное, друг другу сказать не могли. Но очень важно, что эта встреча дала возможность обменяться информацией, что называется сверить часы. Ведь очень часто какая-то сторона получает свою информацию, а другая сторона владеет другой информацией, и вот встречи подобного рода, они дают возможность по одной и той же теме высказать разные точки зрения и прийти или сразу, или, может быть, не сразу к некоему общему знаменателю", - считает представитель Русской церкви.

Отвечая на вопрос, были ли приняты какие-то решения на встрече в Стамбуле, он пояснил, что два патриарха не могут встретиться и просто принять какие-то решения за свои Церкви, потому что каждая Православная церковь управляется Собором, и во главе Церкви стоит Архиерейский Собор, а в период между Архиерейскими Соборами Церковью управляет Священный Синод .

"И каждый патриарх, естественно, представляя свою Церковь, он говорит от лица Церкви, но решение-то принимается не в каком-то кулуарном формате, а решение принимается на Синодах соответствующих Церквей, - напомнил митрополит.

По его мнению, беседа, которая сегодня состоялась, "может в дальнейшем привести к каким-то решениям Синодов Константинопольской церкви и Русской православной церкви".

"Но пока об этих решениях говорить рано. А самое главное - что состоялся очень плодотворный обмен мнениями", - резюмировал митрополит.

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Теги: РПЦ, Украина

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