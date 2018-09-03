Архиепископ опроверг слухи о попытке отравить патриарха Варфоломея на встрече с главой РПЦ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Архиепископ Памфильский Даниил заявил, что растиражированная в украинских СМИ информация о попытке отравления патриарха Варфоломея во время его пятничной встречи в Стамбуле с патриархом Кириллом является фейком.

"Конечно, 100% ложная информация", - написал архиепископ Константинопольского патриархата в США Даниил (Зелинский) на своей странице в фейсбуке.

Архиерей указывает, что в последние дни на Украине "было подано достаточно ложной информации о том, что якобы работник патриархии пытался подать отравленную воду патриарху во время встречи Вселенского патриарха с патриархом Московским".

Архиепископ Даниил сообщил, что прямо сказал об этом генеральному консулу Украины в Стамбуле Александру Гаману и консулу Максиму Вдовиченко.

"Вода была вкусная", - пошутил архиепископ и выложил на странице свое совместное фото с тем самым таинственным "отравителем" в сером костюме.

В минувшие выходные группа "Информационное сопротивление", координатором которой является депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, опубликовала материал под названием "На Фанаре запахло "Новичком": Патриарх Варфоломей проигнорировал подозрительный "напиток" от ФСО РФ".

Публикация была растиражирована украинскими СМИ и подхвачена соцсетями: представители российской делегации на встрече патриархов Кирилла и Варфоломея в Стамбуле обвинялись в попытке отравить патриарха Варфоломея и других архиереев Константинопольского патриархата.

При этом в качестве "российского отравителя" обвинители указывали на человека, который на самом деле оказался сотрудником Константинопольской патриархии и который на всех мероприятиях патриархии по старой греческой традиции предлагает гостям воду.