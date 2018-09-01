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Во время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогами

В этом году президент отказался от рыбалки и предпочел познакомиться с красотами местной природы

Во время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогами
Президент России Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия-24" (ВГТРК) показал сюжет об отдыхе президента России Владимира Путина в Саяно-Шушенском заповеднике - российский лидер в минувшие выходные провел два дня в верховьях Енисея.

Ранее о том, что Путин перед посещением Кемерово в понедельник 27 августа сделал остановку в Туве, журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этот раз президент, который неоднократно приезжал в эти места, отказался от рыбалки в пользу знакомства с красотами местной природы.

В сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу Путин прокатился по реке на катере. Телеканал показал, как, причалив к берегу, президент и министр наблюдают за табуном сибирских горных козерогов, которые не скрываются, поскольку никогда раньше не видели человека.

В телевизионном сюжете президент готовит еду на костре. Глава Тувы Шолбан Кара-оол показал журналистам местную траву под названием "салям-далям", цветы которой и пошли в чай президенту.

Оказалось, что именно веточки этой травы - весьма душистой и очень полезной - заправлены в карман куртки главы государства, когда он ведет катер.

Владимир Путин на отдыхе в Тыве

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Теги: Владимир Путин

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