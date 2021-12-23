Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Отдых президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Сибири Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - На вопрос, почему президент отдыхает в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, а премьер-министра Михаила Мишустина они с собой не берут, Владимир Путин ответил анекдотом: "Кто ж в лавке-то останется?"

На большой пресс-конференции его спросили, кто в правительстве его любимчик, кому и какие он уже выписал премии, а кому, наоборот, больше всех достается за работу.

На упоминание отпусков вместе с Шойгу, Путин отметил, что поездки в Сибирь стали частью его жизни. Он вспомнил уже заданный ему вопрос о том, где бы он хотел жить, кроме Москвы и Петербурга, и сказал, что в Сибири ему тоже очень нравится, поскольку там "уникальная экосистема и уникальные люди". Сибиряков он назвал "золотым фондом России" по ценностям и моральным качествам, добавив, что люди встречаются всякие, но он говорит о впечатлении в целом.

"У меня не может быть любимчиков, - ответил он про министров. - Такого не было никогда. Я со многими людьми работаю много лет и знаю их хорошо".

Если президент видит, что "люди недорабатывают или стараются обойти острые углы", то вне зависимости от личных отношений он им на это указывает и добивается нужного результата.

В начале пресс-конференции он сказал, что в целом доволен работой правительства и Центробанка в условиях пандемии и их усилиями по защите экономики, их работу он назвал удовлетворительной.

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