Трое артистов пострадали при обрушении конструкции в цирке в Воронеже

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Во время утреннего представления цирка Тамерлана Нугзарова в Воронеже произошло обрушение технической конструкции, есть пострадавшие среди артистов, сообщают местные СМИ.

Издания уточняют, что обрушение конструкции произошло во время конного номера. От сильного шума лошади начали скидывать наездников.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что в субботу спасателям поступило сообщение об инциденте в здании Воронежского цирка с тремя пострадавшими, не уточняя подробностей произошедшего.

Как сообщили "Интерфаксу" в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1, в субботу в травматологическое отделение медучреждения были доставлены три артиста цирка, в настоящее время они находятся на обследовании.

1 и 2 сентября в здании Воронежского государственного цирка проходят заключительные представления программы "Легенда" цирка Нугзарова - знаменитого наездника, лауреата Государственной премии РФ.