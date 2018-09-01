Число пострадавших артистов в цирке в Воронеже возросло до четырех

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четвертого артиста цирка, пострадавшего во время выступления в Воронеже, доставили в травматологическое отделение городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1, сообщили "Интерфаксу" в медучреждении.

Ранее в отделение уже были доставлены три артиста цирка, отметил собеседник агентства.

В субботу со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что во время утреннего представления цирка Тамерлана Нугзарова в Воронеже произошло обрушение технической конструкции. Инцидент произошел во время конного номера. От сильного шума лошади начали скидывать наездников.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону агентству сообщали, что в субботу спасателям поступило сообщение об инциденте в здании Воронежского цирка с тремя пострадавшими, не уточняя подробностей произошедшего.

1 и 2 сентября в здании Воронежского государственного цирка проходят заключительные представления программы "Легенда" цирка Нугзарова - знаменитого наездника, лауреата Государственной премии РФ.