В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Джеби"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сильные дожди ожидаются в Приморье вечером в понедельник из-за тайфуна "Джеби", объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сильные дожди ожидаются местами на юго-западе края вечером 3 сентября. Во Владивостоке и на большей территории края большое количество осадков выпадет 4 и 5 сентября с количеством 15-45 миллиметров, местами - более 50 миллиметров за 12 часов и менее. На юго-востоке и востоке края местами количество выпавших за 12 часов и менее осадков может составить 70-140 миллиметров.

В связи с этим в крае ожидается подъем уровня воды до 2-2,5 метров на реках большей части края со значительными затоплениями прилегающих к ним территорий. На отдельных участках рек центральных районов возможны паводки категории опасного явления.

В районе мыс Поворотный - мыс Золотой высота волн составит до 2,5-3,5 метров. Возможен подъем уровня воды в портах восточного побережья до критических отметок.

Кроме этого, в Приморье ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду, на отдельных участках побережья - до 25-30 метров в секунду.

Жителям края рекомендовано отложить поездки за пределы населенных пунктов на период действия штормового предупреждения.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов "Сулик" и "Симарон". Они принесли в регион дожди, ветер и волны. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках, которые затопили дома и подворья в центральных и южных районах края. В Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Черниговском районах, Уссурийском городском округе был введен режим ЧС.