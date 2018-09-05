Восемь рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тайфуна "Джеби"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пять рейсов задержаны в среду в аэропорту Южно-Сахалинска на вылет из-за прохождения тайфуна "Джеби", еще три рейса задержаны на прилет, сообщается на сайте аэропорта. Тайфун "Джеби" в настоящее время располагается у западного побережья о. Хоккайдо (север Японии - ИФ) и со скоростью 90 км/ч приближается к Сахалину, сообщили агентству "Интерфакс" в управлении Сахалингидрометслужбы.

На вылет задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Благовещенск, Хабаровск, Курильск (Южные Курилы). Рейсы, следующие в Южно-Сахалинск из Москвы и Новосибирска, отправлены на запасной аэродром Владивостока. Задержан рейс из Курильска.

По данным Сахалингидрометслужбы, на острове ожидается усиление ветра до ураганных значений (до 38 м\с), на юге острова уже идут ливни. По словам собеседника, тайфун в течение сегодняшнего дня постепенно будет заполняться и ослабевать. На юге Сахалина улучшение погоды ожидается к вечеру среды. В четверг на Сахалине еще сохранятся кратковременные дожди, но ветер стихнет