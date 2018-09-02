Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, выполнявший полет в Братском районе Иркутской области, не вышел на связь в воскресенье, сообщили агентству "Интерфакс" в сибирском авиационном спасцентре Росавиации.
"Вертолет не вышел на связь, ситуация уточняется", - сообщил оперативный дежурный спасцентра.
Источник в экстренных службах сообщил агентству, что на борту вертолета находятся три человека, он выполнял геологическую разведку. Вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара", сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.