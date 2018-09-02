Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

Среди них ошибка пилота или наземных служб, плохие погодные условия и техническая неисправность лайнера Подробнее

СКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в Сочи

1 сентября 14:24

Во время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогами