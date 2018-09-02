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К поиску пропавшего Ми-8 в Иркутской области привлекли два борта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 задействованы в поисках вертолета авиакомпании "Ангара", пропавшего в воскресенье в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

"Вертолет Ми-8 с тремя сотрудниками авиакомпании "Ангара" на борту не вышел на связь в 14:00 по местному времени (9:00 по Москве). В 15:47 на поиски из Киренска был направлен вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара". Теперь к нему присоединился самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро" из Иркутска", - сообщил представитель "Ангары".

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что в Киренске и Иркутске в готовности к вылету находятся вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 со спасателями на борту.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что вертолет совершал рейс по заказу "Новосибирскгеологии", и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Целью полета также была аэрофотосъемка. "Возможно, исчезнувший борт совершил вынужденную посадку", - сказал собеседник агентства.

В РоссииВертолет Ми-8 пропал в Иркутской областиЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с тремя людьми на борту в воскресенье не вышел на связь, совершая полет по территории Казанчинско-Ленского района Иркутской области.

По предварительным данным, Ми-8 вылетел из Усть-Кута в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области), и должен был вернуться обратно, однако не вернулся, и не вышел на связь.

Поиски ведутся силами Росавиации.

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Теги: Ми-8, Иркутская область, Ангара

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