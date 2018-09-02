ПАРНАС оспорила в Верховном суде снятие списка партии на выборах в Ярославскую облдуму

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАРНАС обжаловала в Верховном суде снятие кандидатов с выборов в Ярославской области, сообщает пресс-служба партии.
"Партия народной свободы 2 сентября обжаловала решение Ярославского областного суда о снятии списка партии на выборах в Ярославскую областную Думу", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.
В партии отметили, что Верховный суд должен рассмотреть жалобу ПАРНАС в течение пяти дней.
28 августа по иску "Патриотов России" и ЛДПР был снят список ПАРНАСа на выборы в облдуму.
В завершившем свою работу созыве Ярославской облдумы ПАРНАС представлял Борис Немцов, после его убийства кресло депутата занял лидер регионального отделения партии Василий Цепенда. Позднее в ПАРНАС из "Справедливой России" перешел депутат Сергей Балабаев. Ярославская областная дума - единственный региональный парламент, в составе которого работали депутаты от ПАРНАСа.
Выборы пройдут 9 сентября.