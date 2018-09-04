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"Лексус" экс-кандидата в депутаты Ярославской облдумы от "ПАРНАСа" сожгли в Рыбинске

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Рыбинске неизвестные сожгли автомобиль кандидата в депутаты Ярославской областной думы от партии "ПАРНАС" Дмитрия Бондарева, которому суд отказал в регистрации.

"У меня сожгли машину, связываю это только с выборами!!! Трусы!!!", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Полиция начала проверку. "В ночь на 4 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании автомашины в Рыбинске на улице Суркова. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица. Сумма ущерба устанавливается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Как уточнили агентству в главном управлении МЧС по Ярославской области, возгорание автомобиля марки Lexus произошло около 3:00 во вторник на улице Суркова.

"Сообщение о возгорании автомобиля Lexus поступило в 2:52. Полная ликвидация объявлена в 3:14. В результате произошедшего поврежден автомобиль на площади четырех квадратных метров. От МЧС работали две единицы техники и семь человек личного состава", - сказал собеседник агентства.

Бондарев был зарегистрирован кандидатом в депутаты Ярославской областной думы по одномандатному округу №13 (г.Рыбинск) от партии "ПАРНАС". Однако 28 августа по иску "Патриотов России" и ЛДПР был снят список "ПАРНАСа" на выборы в облдуму. Спустя два дня облсуд снял кандидатуры четырех одномандатников от партии, включая Бондарева. Решения в законную силу не вступили.

В завершившем свою работу созыве Ярославской облдумы "ПАРНАС" представлял Борис Немцов, после его убийства кресло депутата занял лидер регионального отделения партии Василий Цепенда. Позднее в "ПАРНАС" из "Справедливой России" перешел депутат Сергей Балабаев.

Ярославская областная дума - единственный региональный парламент, в составе которого работали депутаты от "ПАРНАСа".

Выборы пройдут 9 сентября.

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Теги: Ярославская область, ПАРНАС

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