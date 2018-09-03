Спасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тела трех человек обнаружены на месте падения вертолета Ми-8 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в понедельник в Сибирском авиационном спасательном центре Росавиации.

"Спасатели обнаружили на месте катастрофы тела всех троих членов экипажа", - сказал представитель спасцентра.

По его словам, воздушное судно сильно разрушено в результате удара о землю. По предварительным данным, следов пожара нет.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с экипажем из трех человек в воскресенье не вышел на связь, свершая полет над территорией Казанчинско-Ленского района Иркутской области. В понедельник место падения вертолета было обнаружено в 290 км к востоку от Усть-Кута.

По предварительным данным, Ми-8 вылетел из аэропорта города Усть-Кут в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области), не прибыл в место назначения и не вышел на связь.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что вертолет совершал рейс по заказу "Новосибирскгеологии" и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Целью полета также была аэрофотосъемка.