Поиски вертолета Ми-8 возобновлены в Иркутской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Поиски вертолета Ми-8, пропавшего в воскресенье в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, возобновлены утром в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в Сибирском авиационном спасательном центре Росавиации.

"Вчера поиски были приостановлены из-за наступления темноты и возобновились сегодня утром после установления летной погоды. Пока на место направлены два вертолета для анализа погодных условий", - сообщил представитель центра.

Источник в экстренный службах уточнил агентству, что начало поисков откладывалось из-за тумана.

В случае благоприятных погодных условий в поисках планируется задействовать четыре вертолета Ми-8 и самолет Ан-26. С воздуха будет детально обследоваться маршрут полета пропавшего вертолета на территории от поселка Усть-Кут до западного побережья Байкала.

Наземные силы не задействуют из-за их незначительной эффективности в условиях сложного гористого рельефа.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с экипажем из трех человек в воскресенье не вышел на связь, совершая полет над территорией Казанчинско-Ленского района Иркутской области.

По предварительным данным, Ми-8 вылетел из аэропорта города Усть-Кут в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области), не прибыл в место назначения и не вышел на связь.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что вертолет совершал рейс по заказу "Новосибирскгеологии" и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Целью полета также была аэрофотосъемка.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР по факту исчезновения вертолета проводит доследственную проверку.

Поиски ведутся силами Росавиации.