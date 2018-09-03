Средняя российская семья должна банкам более 230 тыс. рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты Общероссийского народного фронта отмечают повышение уровня закредитованности населения России, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в организации.

"В пересчете на каждое российское домохозяйство объем кредитной задолженности составил 234,6 тыс. рублей - на 19% выше, чем годом ранее. Просроченная задолженность в пересчете на каждое домохозяйство составила 14,4 тыс. рублей (15,4 тыс. руб. годом ранее). Средний уровень закредитованности домохозяйств составил 24%, что на 3% выше показателя прошлого года", - уточнили в пресс-службе.

По данным экспертов ОНФ, объем задолженности физических лиц перед банками вырос на 9,2% с начала года и составил 13,25 трлн рублей. За такой же период прошлого года прирост составлял 3,5%, это означает, что рост ускорился в 2,6 раза.

Как считают эксперты, при этом доля просроченной задолженности продолжает снижаться и по итогам I полугодия, что свидетельствует в большей мере о техническом, чем качественном характере этого снижения.

"Низкий уровень просроченной задолженности, который сегодня показывает статистика Банка России, - это технический показатель. Потому что граждане де-юре избегают просрочки через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой "просрочки", переуступая право требования коллекторским агентствам", - приводят в сообщении слова руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктора Климова.

Он отметил, что "эти два фактора не показывают реального состояния проблемных займов. Косвенным подтверждением тому являются опубликованные на днях данные Федеральной службы судебных приставов о более чем 2 трлн рублей долгов физлиц перед банками, которые находятся на взыскании".

По объему выдачи во II квартале лидируют кредиты наличными - их наличный объем составил 1,08 трлн рублей. На втором месте - ипотека с объемом выдачи 642,4 млрд рублей. На третьем месте - кредитные карты: во II квартале было выдано карт с общим лимитом кредитования 192,6 млрд рублей, уточнили в ОНФ.

По данным ОНФ, существенно превышает среднероссийский показатель закредитованность домохозяйств в Калмыкии (51%), Туве (49%), Чувашии (39%), Иркутской области (38%) и Ханты-Мансийском автономном округе (38%).

В ОНФ также отметили, что объем сбережений россиян на банковских депозитах достиг 27 трлн рублей, из которых 79,3% приходится на вклады в рублях, 20,7% - в иностранной валюте.