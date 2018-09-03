Что произошло за день: понедельник, 3 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что причиной недавней разгерметизации "Союза" стало воздействие на обшивку корабля изнутри. "Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности", - заявил он.

- ФСБ направила специалистов в Донбасс для участия в расследовании убийства Александра Захарченко. В ведомстве заявили, что считают причастными к покушению украинские спецслужбы.

- Суд отказался снять Сергея Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ. Вадим Кумин в суде утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу нынешнего мэра.

- "Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж. Ранее авиакомпания ввела промо тариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг только на одного пассажира из бронирования. Теперь минимальная плата за багаж составит 777 рублей для всех пассажиров.

- Эксперты Общероссийского народного фронта подсчитали, что средняя российская семья должна банкам более 230 тыс. рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее.

- В Кремле назвали вмешательством в дела России предполагаемые попытки ФБР завербовать Олега Дерипаску. The New York Times ранее сообщила, что ФБР и Минюст США пытались привлечь российского бизнесмена к сотрудничеству в качестве информатора.

- Президент Украины Петр Порошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбе. Он намерен сделать это до 30 сентября.

- Патриарх Варфоломей назвал неканоническим вмешательство Москвы в церковные дела Украины. Он настаивает на праве Константинопольской церкви решать украинскую церковную проблему без участия Московского патриархата.

- Минздрав уточнил затраты на нацпроект "Здравоохранение". Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что за шесть лет планируется выделить более 1,3 трлн рублей.

- Митинг "Без слов" в память о жертвах теракта в школе №1 города Беслана прошел в День солидарности в борьбе с терроризмом на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках на улице Солянка в центре Москвы.

- Группа ВТБ продала свое американское подразделение VTB Capital Inc менеджменту этой компании, которая теперь станет самостоятельным игроком на рынке.

- В окончательный список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) вошли Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах. Лионель Мессии впервые за много лет не попал в шорт-лист.