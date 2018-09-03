В Госдуме призвали проверить источники финансирования "Медузы"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Информация о том, что интернет-издание "Медуза" получало гранты от иностранных источников, требует проверки, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов.

"У нас есть установленный порядок работы с иностранными агентами, этим занимается Министерство юстиции", - сказал Старшинов "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, "если такая информация появилась, то этот вопрос ответственными органами должен быть рассмотрен; либо информация подтвердится, либо нет".

Ранее RT сообщил, что в числе грантодателей издания "Медуза" оказались две западные организации, которые в свое время являлись партнерами финансиста Джорджа Сороса.

Проект "Медуза" (Meduza) был запущен в октябре 2014 года бывшим главным редактором интернет-издания "Лента.ру" Галиной Тимченко. "Медуза" базируется в Риге.