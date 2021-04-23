Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минюст признал издания "Медуза" и "ПАСМИ" СМИ-иноагентами.

Зарегистрированное в Латвии SIA "Medusa Project" (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО "Первое антикоррупционное СМИ" внесены в реестр иноагентов 23 апреля. Это решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".

Русскоязычное издание "Медуза" было создано в Латвии в октябре 2014 года бывшим главным редактором "Lenta.ru" Галиной Тимченко.

На сайте "ПАСМИ" говорится, что это федеральное издание, которое посвящено борьбе с коррупцией. Оно работает с апреля 2012 года, свидетельство о регистрации получило в октябре 2016 года.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 19 редакций и граждан. Это "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", ряд проектов, связанных с "Радио Свобода", чешское агентство "MEDIUM-ORIENT", а также правозащитник Лев Пономарев, журналист-фрилансер Сергей Маркелов, художник-акционист Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, а также "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" (второе СМИ признано в России иноагентом) Людмила Савицкая.