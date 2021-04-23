Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минюст признал издания "Медуза" и "ПАСМИ" СМИ-иноагентами.

Зарегистрированное в Латвии SIA "Medusa Project" (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО "Первое антикоррупционное СМИ" внесены в реестр иноагентов 23 апреля. Это решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".

Русскоязычное издание "Медуза" было создано в Латвии в октябре 2014 года бывшим главным редактором "Lenta.ru" Галиной Тимченко.

На сайте "ПАСМИ" говорится, что это федеральное издание, которое посвящено борьбе с коррупцией. Оно работает с апреля 2012 года, свидетельство о регистрации получило в октябре 2016 года.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 19 редакций и граждан. Это "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", ряд проектов, связанных с "Радио Свобода", чешское агентство "MEDIUM-ORIENT", а также правозащитник Лев Пономарев, журналист-фрилансер Сергей Маркелов, художник-акционист Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, а также "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" (второе СМИ признано в России иноагентом) Людмила Савицкая.

Медуза Минюст ПАСМИ Галина Тимченко Латвия

Новости по теме

Новости

Навальный решил прекратить голодовку

Навальный решил прекратить голодовку

У РФ и Чехии останется в посольствах по семь дипломатов

Генпрокуратура констатировала раскрываемость только половины преступлений

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала не отменять выплату $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией
Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID в семи регионах

Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками

Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое

Прокуроры проверят структуры "Роскосмоса" на предмет исполнения ГОЗ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');