Минздрав уточнил затраты на нацпроект "Здравоохранение"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На национальный проект "Здравоохранение" выделяется более 1 трлн 300 млрд рублей, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Выделяется более 1 трлн 360 млрд рублей - это огромная сумма, на шесть лет", - сказала Скворцова в понедельник по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, где рассматривался, в том числе нацпроект "Здравоохранение".

По ее словам, итогом сегодняшней работы было одобрение этого нацпроекта.

"Больше половины (выделяемых на проект - ИФ) средств будет израсходовано в течение первых трех лет: в 2019, 2020, 2021 годах", - сказала министр.

В пресс-службе Минздрава "Интерфаксу" пояснили, что цифра, озвученная министром относится к средствам, которые будут выделены на нацпроект "Здравоохранение" из федерального бюджета, тогда как на финансирование проекта предполагаются затраты и региональных бюджетов.

"Таким образом, при сложении федеральных средств и средств, которые будут вложены в нацпроект регионами, получится цифра, озвученная ранее вице-премьером Татьяной Алексеевной Голиковой", - отметили в пресс-службе министерства.

В начале июля вице-премьер, куратор социального блока в правительстве РФ Татьяна Голикова сказала, что на нацпроект по здравоохранению планируется выделить "чуть более 1,5 трлн рублей". Из них, как уточнили в секретариате вице-премьера, ориентировочно 1,479 трлн рублей будет выделено из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта будет развиваться инфраструктура поликлиник и больниц по всей России, особенно это касается небольших и труднодоступных населенных пунктов, средства также планируется направить на обучение и переподготовку медиков, внедрение цифровых технологий и передовых достижений науки.

Голикова тогда отдельно остановилась на тарифах оказания онкологической помощи. По ее словам, в рамках нацпроекта они будут увеличены втрое (по данным секретариата вице-премьера, с 320 тыс. рублей до 956 тыс. рублей), на это будут направлены средства из федерального бюджета в бюджет ОМС.