Адвокат заключенного Макарова пожаловалась в суд на затягивание пересчета срока

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат Ирина Бирюкова подала жалобу на назначение на конец сентября рассмотрения ходатайства о пересчете срока заключения для Евгения Макарова, который подвергся пыткам в ярославской исправительной колонии номер 1. Об этом сообщил "Интерфаксу" другой защитник осужденного Яков Ионцев.

"Жалобу подала Ирина Бирюкова. Мы полагаем, что по новому законодательству срок заключения для Макарова должен сократиться примерно на два месяца, но суд назначил рассмотрение его ходатайства на 28 сентября", - сказал Ионцев.

Он пояснил, что при таких обстоятельствах Макаров может отбыть в колонии больше, чем должен с учетом изменений в закон. В настоящее время тюремный срок Макарова оканчивается 22 октября.

Макаров, отбывающий наказание в колонии общего режима, сам подавал ходатайство о применении к нему мер нового законодательства. В соответствии с поправками, пребывание осужденного в СИЗО до суда рассчитывается как 1 день за 1,5 дня, при условии, если наказание отбывается в колонии общего режима.

Месяц назад "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату осужденного, юристу фонда "Общественный вердикт" Бирюковой, вызвала общественный резонанс. По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) в Ярославле арестованы сотрудники колонии, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе, а само расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Макаров признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным издания, видео сделано примерно в декабре 2016 года.

После публикации нового видео СКР возбудил новое дело о превышении должностных полномочий, по которому были арестованы еще два сотрудника ИК-1.

Бирюкова 23 июля сообщила о том, что уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи. В официальном заявлении "Общественного вердикта" отмечалось, что "некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката".