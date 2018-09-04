Сотрудников Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования предложили штрафовать за неверные данные об инвалидах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ предлагает ввести штрафы для сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, по вине которых инвалиды не могут вовремя получить положенные им лекарства или госуслуги, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на текст соответствующего законопроекта.

"Предлагается установить наказание за несвоевременное или искаженное предоставление данных о человеке в "Федеральный реестр инвалидов", который используется при предоставлении госуслуг гражданам с ограниченными возможностями. Виновным будет грозить взыскание в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях разработал Минтруд", - говорится в публикации.

С 1 января 2018 года данные государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" (ФРИ) используются, в том числе, и при предоставлении государственных и муниципальных услуг, касающихся обеспечения лекарствами, санаторно-курортного лечения, транспорта и льгот по оплате ЖКХ. Из-за отсутствия в реестре достоверной информации инвалиды могут остаться без возможности получить нужные им услуги, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

По информации Минтруда, на которую ссылается газета, наполнение Федерального реестра инвалидов еще не завершено, хотя это должно было быть сделано еще к началу 2018 года. За наполнение реестра отвечают Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, а также федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы госвласти регионов и федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, уточняет издание.

Минтруд предлагает дополнить КоАП новой статьей 13.19.3, согласно которой непредоставление в ФРИ необходимых данных о человеке либо передача их с задержкой или в неполном, недостоверном виде будет грозить должностному лицу штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Повторное нарушение обойдется в 20-30 тыс. рублей, сообщает газета.

Законопроект уже согласован с министерством финансов, министерством экономического развития и государственно-правовым управлением президента РФ. Также разработчики учли замечания министерства юстиции РФ, пишут "Известия".