Кабмин предложил штрафовать работодателей за отказ переводить зарплату в другой банк

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве РФ предлагают штрафовать работодателей за отказ переводить зарплату работника в другой банк.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были рассмотрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) в пятницу.

Как заявила координатор РТК вице-премьер Татьяна Голикова, за такое правонарушение предлагается ввести административные штрафы для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица - в размере от одной до пяти тысяч, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

При этом одновременно предлагается увеличить срок, за который работодатель обязан перевести зарплату работника из одного банка в другой по заявлению, с пяти до пятнадцати дней до дня выдачи зарплаты. Это изменение предлагается внести поправками в Трудовой кодекс РФ.

Как пояснила Голикова, на практике крупные предприятия с большим штатом не всегда успевают вовремя обработать заявления о переводе выплаты зарплаты на счет в другую кредитную организацию.

По Трудовому кодексу, зарплату работник может получать по месту работы или в банке по своему выбору, куда работодатель должен ее перевести. По заявлению работника, работодатель должен изменить банк, куда начисляется зарплата.