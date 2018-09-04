Закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак, вступил в силу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В России начал действовать закон о запрете контактной притравки собак на диких животных, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента во вторник.

Документ запрещает жестокое обращение с дикими животными во время подготовки охотничьих собак, уточняется само понятие "охотничья собака". Закон был разработан инициативной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Сегодня вступает в силу закон о запрете контактной притравки. Он исключает жестокие, кровавые методы при тренировке охотничьих собак. Издевательства над животными во время контактной притравки должны прекратиться: между диким зверем и охотничьей собакой будет находиться преграда в виде сетки или других конструкций, которые не позволят истязать одно животное другим", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Госдумы.

Теперь уже вступивший в силу закон предусматривает, по его словам целый ряд "серьезных ограничений для абсолютно живодерского бизнеса".

"Для Государственной Думы было делом принципа добиться принятия этого закона. Напомню, что мы столкнулись тогда с сопротивлением, но смогли его преодолеть, и принципы гуманности в обращении с животными возобладали", - сказал Володин.

Закон был принят Госдумой в редакции согласительной комиссии 14 февраля и подписан президентом 7 марта этого года.